NHC تواصل تعزيز جودة الحياة في وجهاتها العمرانية باكتمال عدد من المرافق الحيوية في وجهة تبوك فالي

تواصل NHC تطوير وجهاتها العمرانية وفق أعلى معايير جودة الحياة، مع اكتمال عدد من المرافق الحيوية والترفيهية في وجهة تبوك فالي، بما يعكس تطور الوجهة وتسارع جاهزيتها لخدمة السكان.

وشملت الأعمال اكتمال المركز الاستثماري على مساحة تتجاوز 6600 متر مربع، بتصميم معماري مستوحى من الهوية العمرانية لمنطقة تبوك، يجمع بين الأصالة والطابع العصري، بما يعزز جاذبية الوجهة. كما اكتملت المرافق الرياضية بالوجهة، بما في ذلك ملعب كرة القدم وملعب البادل، دعمًا لنمط الحياة الصحي وتوفيرًا لخيارات متنوعة للسكان.

وفي قلب الوجهة، يتوسط الجامع مرافقها لخدمة السكان، إلى جانب حديقة بتصميم حديث تضم ممرات مخصصة للمشي، ونوافير جمالية على هيئة ممر مائي ونوافير ضبابية، ومناطق ترفيهية للأطفال، ومسطحات خضراء تمنح السكان أسلوب حياة متوازنًا يجمع بين الراحة والطبيعة.

يُذكر أن NHC تسعى إلى تطوير وجهات عمرانية متكاملة تعزز أسلوب الحياة الحديث، وترتقي بتجربة السكن إلى مستويات جديدة، من خلال تحقيق مستهدفات جودة الحياة عبر تكامل المرافق الأساسية والخدمية والترفيهية، وتوفير الحدائق والمتنزهات التي تضفي على الوجهات طابعًا حيويًا متجددًا.