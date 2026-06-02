سلط اﻻتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الضوء على القائمة اﻷولية لمنتخبنا الوطني اﻷول لكرة القدم المشارك في كأس العالم 2026 وذلك عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية.



وأكد اﻻتحاد الدولي لكرة القدم بأن القائمة ضمت 30 لاعباً في الوقت الحالي، وشملت مجموعة من اللاعبين البارزين، من ضمنهم سالم الدوسري الذي توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين (2022، 2025)، كما أثبت حضوره مع المنتخب السعودي وناديه الهلال في البطولات الكبرى باستمرار، وهو يحمل شارة القيادة في الأخضر حالياً.



كما يتواجد سعود عبدالحميد ظهير لانس الفرنسي، الذي قدم مستويات رائعة هذا الموسم، إذ خاض 31 مباراة في مختلف المسابقات، وساهم في 11 هدفاً، مع تحقيق لقب كأس فرنسا على حساب نيس. كما تضم القائمة أسماء مهمة مثل محمد كنو، والمهاجم المخضرم صالح الشهري، ورأس الحربة المميز فراس البريكان، وغيرهم.



ويعد مصعب الجوير أصغر لاعبي المنتخب السعودي سناً، إذ سيتم عامه الـ23 خلال كأس العالم، وبالتحديد يوم 20 يونيو القادم، قبل يوم واحد فقط من مباراة الأخضر ضد إسبانيا. علماً أن الأخضر سيواجه أوروغواي والرأس الأخضر أيضاً ضمن منافسات المجموعة الثامنة.



وأوضح المدرب اليوناني دونيس الجدول المعد للمنتخب السعودي استعداداً لكأس العالم 2026، إذ سيسافر إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 25 مايو لخوض معسكر تدريبي لعدة أيام، على أن يخوض مباراته الودية الأولى ضد الإكوادور في نيوجيرسي يوم 30 مايو، قبل أن يسافر إلى تكساس يوم 1 يونيو، ثم يخوض مواجهتين وديتين ضد بورتوريكو يوم 5 يونيو، وضد السنغال يوم 9 يونيو.