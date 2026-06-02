يسجل المنتخب التونسي الأول لكرة القدم حضوره في نهائيات كأس العالم 2026، مسجلًا مشاركته السابعة في تاريخه بعد حضوره السابق في نسخ 1978، و1998، و2002، و2006، و2018، و2022، ليواصل منتخب «نسور قرطاج» حضوره في المحفل العالمي.



وأعلن الجهاز الفني للمنتخب التونسي القائمة النهائية المشاركة في البطولة، التي ضمت 26 لاعبًا موزعين على مختلف المراكز، إذ ضمت قائمة حراسة المرمى: أيمن دحمان، صبري بن حسن، ومهيب الشامخ.



وفي خط الدفاع، ضمت القائمة منتصر الطالبي، ديلان برون، عمر الرقيق، علي العابدي، يان فاليري، آدم عروس، رائد الشيخاوي، ومعتز النفاتي.



وشملت قائمة خط الوسط كلًا من إلياس السخيري، راني خضيرة، حنبعل المجبري، أنيس بن سليمان، حاج محمود، إسماعيل الغربي، ومرتضى بن وناس.



وفي خط الهجوم، اختار الجهاز الفني كلًا من إلياس العاشوري، إلياس سعد، فراس شواط، حازم المستوري، خليل العياري، سباستيان تونكتي، ريان اللومي، ومحمد أمين بن حميدة.



ويقود المنتخب التونسي المدرب الفرنسي من أصول تونسية صبري لموشي، الذي تعاقد معه الاتحاد التونسي لكرة القدم بعقد يمتد حتى يوليو 2028، بهدف قيادة المنتخب في الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2026.



وجاء التعاقد مع لموشي خلفًا للمدرب سامي الطرابلسي، عقب خروج المنتخب التونسي من دور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، في خطوة تستهدف تعزيز الحضور التنافسي للمنتخب على المستويين القاري والدولي.