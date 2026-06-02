يتطلع المنتخب العراقي إلى الظهور بشكل مشرف في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو القادم، بعد غياب دام أربعة عقود عن المشاركة في الحدث العالمي.



وأوقعت قرعة النهائيات القادمة للمونديال، المنتخب العراقي ضمن المجموعة التاسعة التي تضم إلى جانبه ثلاثة منتخبات قوية هي فرنسا وصيف النسخة السابقة والنرويج والسنغال.



ويفتتح المنتخب العراقي مشواره في البطولة بمواجهة النرويج على استاد بوسطن في 16 يونيو الجاري، على أن يلتقي نظيره الفرنسي في مباراة قوية مرتقبة تقام في استاد فلادلفيا يوم 22 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته في مرحلة دور المجموعات بلقاء نظيره السنغالي على استاد تورنتو في 26 يونيو.



ويأمل المنتخب العراقي، الذي يقوده الأسترالي غراهام أرنولد، تقديم أفضل المستويات ومواصلة التألق مع هذا المدرب الذي قاده للنهائيات العالمية بعد مشوار صعب خلال التصفيات، حيث سيكون الهدف السعي للخروج بأفضل النتائج في ظل صعوبة المجموعة التي يتواجد فيها المنتخب.



وكان أرنولد قد تولى مهمة قيادة منتخب العراق خلفا للإسباني خيسوس كاساس، ليتمكن من وضع بصمته، وينجح سريعا في إنعاش آماله المتراجعة في التصفيات، ويقوده في نهاية المشوار لبلوغ النهائيات.



واختار المدرب القائمة النهائية للمنتخب للمشاركة في البطولة والتي ضمت كلا من جلال حسن وأحمد باسل وطالب فهد وكميل سعدي وفرانس بطرس وميثم جبار ومصطفى سعدون وزيد تحسين ويحيى مناف ويونس أكام هاشم وداريو نامو وأحمد ريبين سولاقا وحسين علي وميرخاس دوسكي وأحمد مكنزي وزيدان إقبال وكيفن يعقوب وأمير العماري وزيد إسماعيل وبيتر كوركيس ويوسف الأمين ويوسف النصراوي وأحمد قاسم وإيمار شير وحسن عبدالكريم وإبراهيم بايش وماركو فرج وكرار نبيل وعلي جاسم وعلي الحمادي وأيمن حسين وعلي يوسف ومهند علي.



وعاد المنتخب العراقي للظهور في نهائيات المونديال لأول مرة منذ أربعة عقود من بوابة الملحق العالمي، ليصبح آخر المنتخبات التي حجزت مقعدها في النسخة القادمة بعد الفوز على بوليفيا في الملحق العالمي الذي أقيمت مبارياته في المكسيك.



ويسجل المنتخب العراقي المتوج بلقب كأس آسيا 2007، مشاركته الثانية في المسابقة الأهم في عالم كرة القدم بعد ظهوره لأول مرة في نهائيات مونديال 1986 الذي جرت منافساته في المكسيك، ليكمل بهذا التأهل الرقم القياسي العربي بمشاركة 8 منتخبات في البطولة لأول مرة في التاريخ.



وبلغ منتخب العراق المونديال بعد مشوار طويل خلال التصفيات الآسيوية التي حقق فيها ستة انتصارات متتالية في المرحلة الثانية، ليعبر إلى الدور الثالث بسهولة، لكنه أهدر فرصة التأهل المباشر لكأس العالم من الدور الحاسم بفارق نقطة واحدة فقط عن المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني ليتجه إلى الدور الرابع في صراع ثلاثي على مقعد وحيد.



وفي الدور الرابع «الملحق الآسيوي» تعادل سلبيا مع السعودية المستضيفة في المباراة الأولى التي جرت في أكتوبر 2025، قبل أن يفوز بهدف نظيف على إندونيسيا، لكنه أخفق في التأهل بفارق الأهداف المسجلة، لينتقل للمحلق الآسيوي الخامس الذي تجاوز فيه الإمارات بالفوز إيابا بهدف نظيف بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله، ومن بعده الملحق العالمي الذي خطف خلاله بطاقة التأهل.



ويعول المنتخب العراقي خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم على مجموعة من اللاعبين الذي تألقوا بشكل لافت في التصفيات ليساهموا في إنجاز التأهل وعلى رأسهم المهاجم أيمن حسين وعلي جاسم، إضافة إلى مهند علي، كما تعلق الجماهير العراقية آمالا كبيرة على الجيل الحالي من اللاعبين لتحقيق مشاركة تاريخية، وإعادة المنتخب للواجهة العالمية بعد سنوات طويلة من الغياب عن المنافسة في المحافل الكبرى.