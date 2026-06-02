في عالمٍ يقدس المظاهر، تبحث الكثيرات عن لمسة جمالٍ إضافية، لكن بالنسبة للمرأة الصينية «وانغ»، تحول هذا البحث إلى كابوسٍ سرمدي. «وانغ» لا تعيش مأساة تشويه ملامحها فحسب، بل تواجه مفارقة قانونية سريالية؛ إذ باتت ملزمة قانونياً بدفع غرامة مالية باهظة للطبيبة التي سلبتها سلام وجهها، بتهمة «التشهير ونقض الاتفاق».

الخطوة الأولى نحو الجحيم

بدأت الحكاية في صيف عام 2020، وتحديداً في مدينة «سوتشو» الصينية. قاد الطموح «وانغ» إلى عيادة تجميلية، بدا كل شيء فيها اعتيادياً، لتخضع لعملية «الجفن المزدوج» على يد طبيبة تُدعى «مينغ»، مقابل 12 ألف يوان (نحو 1,800 دولار). لم تكن «وانغ» تعلم حينها أن هذه العيادة واجهة بلا تراخيص، وأن «الطبيبة» لا تملك من الطب سوى الاسم.

خرجت «وانغ» من غرفة العمليات بعاهة مستديمة صُنفت لاحقاً من الدرجة التاسعة. لم تكن مجرد جراحة فاشلة، بل كانت مجزرة ميكروسكوبية تسببت في أضرار جسيمة للقنوات الدمعية والتواء حاد للجفون نحو الخارج. النتيجة؟ عيونٌ مشوهة عاجزة عن الإغلاق تماماً، حتى في أعمق لحظات النوم، مما أغرقها في نوبات اكتئاب حاد وأرق مزمن لا ينتهي.

تسوية بطعم الإذعان

تحركت العدالة واكتشفت السلطات زيف العيادة وطبيبتها. وأمام شبح السجن الذي كان يطارد «مينغ»، سارعت الأخيرة لعرض تسوية مالية ضخمة لإنقاذ نفسها. وافقت «وانغ» المنهكة على تقاضي تعويضٍ قدره 850 ألف يوان (نحو 125,650 دولار)، مقابل ثمنٍ باهظ: الصمت التام.

قضى الاتفاق بأن تحذف «وانغ» كل ما نشرته، وتتعهد بعدم ملاحقة الطبيبة أو التحدث للإعلام، مع وضع شرط جزائي مرعب بقيمة 400 ألف يوان (59 ألف دولار) في حال الخروج عن النص.

الفخ المنصوب

لم تلتزم الطبيبة «مينغ» بعهد الصمت؛ بل بدأت بنشر مقاطع فيديو تبث فيها سمومها، متهمةً «وانغ» وعائلتها بالابتزاز والاحتيال. وتحت وطأة الدفاع عن الشرف والكرامة، لم تتمكن «وانغ» من ضبط النفس، فخرجت في مقاطع فيديو لتكشف للعلن حقيقة ما جرى وتدافع عن نفسها.

هنا، وفي تحولٍ درامي صادم، نظر القضاء الصيني إلى رد فعل الضحية كـ «خرق صريح لبنود التسوية». ومع مطلع هذا العام، أصدرت المحكمة حكماً يقضي لصالح الطبيبة (المُشوِّهة)، ملزمة الضحية (المُشوَّهة) بدفع قيمة الشرط الجزائي كاملة (400 ألف يوان).

النهاية الصادمة

حاولت «وانغ» التشبث بآخر أمل لها عبر استئناف الحكم، لكن في 23 مايو، أُسدل الستار على القضية برفض طلبها نهائياً. لتجد نفسها اليوم مجبرة على منح أموالها للمرأة التي سرقت منها القدرة على إغماض عينيها.

تجلس «وانغ» اليوم بملامح متعبة وعيون لا تنام، لتوجّه صرخة تحذير أخيرة لكل نساء العالم: «لا تتسرعن في اللحاق بوهم التجميل، لكي لا تدفعن الثمن ندماً يمتد طوال العمر.. كما أفعل أنا الآن».