استيقظت العاصمة العراقية بغداد، يوم الإثنين، على وقع سلسلة من الحوادث المفجعة التي هزت أوساط المجتمع، بعد تسجيل 4 حالات انتحار متزامنة لشباب وفتيات في مقتبل العمر بمناطق متفرقة، انتهت حياتهم جميعاً بالطريقة ذاتها وخلال ساعات معدودة.

بدأت خيوط المأساة تتكشف في منطقة الثعالبة، إذ أنهت فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً حياتها شنقاً باستخدام شال نسائي علقته في مروحة سقف غرفتها، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادثة جاءت نتيجة ضغوط نفسية حادة كانت تعاني منها أخيراً. ولم تمضِ ساعات حتى فُجعت منطقة الأمين الثانية بحادثة مماثلة، صدمت الأهالي؛ إذ أقدمت فتاة في الـ18 من عمرها على إنهاء حياتها بالطريقة نفسها مستخدمة شالها، إثر تلقيها نبأ عدم تأهلها لأداء الامتحانات الوزارية، وهو ما أدخلها في حالة من الإحباط الشديد.

توالت البلاغات لتصل إلى منطقة القاهرة، إذ عُثر على شاب في الـ16 من عمره فارق الحياة بعدما شنق نفسه بواسطة حبل معلق في السقف، ووفقاً للمعلومات الأولية المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، فإن الشاب كان يمر بأزمة وصراع مع مرض نفسي قاده إلى هذه النهاية الحزينة. ولم تتوقف الفاجعة عند هذا الحد، بل امتدت لتسجل أصغر الضحايا في حادثة رابعة هزت الوجدان، لفتى لم يتجاوز الـ14 من عمره، أنهى حياته شنقاً بحبل داخل منزل عائلته لأسباب غامضة لا تزال قيد التحقيق والمتابعة من قبل الجهات المختصة.