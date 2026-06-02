في إطلالة استثنائية عبر بودكاست «قصتي» مع الإعلامي محمد قيس، قررت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن أن ترفع الستار عن الفصول الأكثر قتامة في حياتها، كاشفة تفاصيل تُرعب القلوب حول معركتها مع «ورم الرأس»، ولحظات الغياب التام عن الوعي، قبل أن تعلن ثورة فنية جديدة تقودها في موسم دراما رمضان 2027.

الخدعة القاتلة

بدأ كل شيء بنوبات صداع حادة ومتكررة. ظنت ماغي، كأي امرأة قوية، أنه مجرد التهاب روتيني في الجيوب الأنفية، فأفرطت في تناول المسكنات لتمضي في يومها. لكن الألم كان أذكى، وأقوى من أن تُسكنه العقاقير. ومع تفاقم الوجع إلى حدّ لم يعد يُحتمل، حزمت أمرها وتوجهت للأطباء، لتقع الصدمة التي زلزلت عالمها وعائلتها: ورم في الرأس يستدعي جراحة دقيقة وعاجلة. ورغم خطورة الموقف وعروض السفر، أصرت ماغي بكبرياء على خوض المعركة وإجراء العملية داخل وطنها لبنان.

«من أنتِ؟»

في غرف العناية المركزة، تدور تراجيديا من نوع آخر. تروي ماغي بمرارة كيف أن تداعيات المرض تكون أحياناً أسهل على المريض المنفصل عن الواقع، مقارنة بعائلته التي تقف في الخارج تموت رعباً مع كل دقة ساعة.

بعد الجراحة الصعبة، دخلت ماغي في حالة من «الضياع التام» والغياب عن الإدراك، لدرجة أنها عجزت عن التعرف على الوجوه المحيطة بها، بما في ذلك فلذات كبدها. بدموع وتأثر، استحضرت ماغي عتاباً قاصماً من ابنتها قبل شهر واحد فقط، حين قالت لها الصغيرة: «أمي، سألتكِ ذات مرة وأنتِ على فراش المرض: هل تحبينني؟.. لكنكِ لم تجيبي!». كلمات آلمت قلب الأم، وجعلتها تشعر بأن الوقت قد حان لتقديم اعتذار علني لأبنائها عن تصرفات سلبتها إياها غيبوبة المرض.

«كانت عائلتي تحتضر وهي تراني بتلك الحالة.. وأول جملة نطقت بها لابني عندما بدأت أستعيد وعيي تدريجياً هي: أعطني ماءً. يومها، لم يصدق أنني عُدت للحياة وعادت إليّ القدرة على الكلام».

التمرد الكبير

لم تكن تلك الأزمة هي الأخيرة؛ إذ طمأنت ماغي جمهورها على وضعها الصحي الحالي بعد مرورها أخيراً بوعكة أخرى فضّلت الاحتفاظ بتفاصيلها لنفسها. لكن النجمة التي هزمت المرض، قررت ألّا تقف عند حدود النجاة، بل أعلنت تمرداً فنيّاً شاملاً لموسم رمضان 2027.

بعد سنوات من الأدوار التراجيدية والمركبة، قررت ماغي خلع عباءة الحزن والعودة إلى جذورها، إلى الكوميديا الشعبية التي اشتاق إليها الجمهور. وبحماس شديد يضج بالحياة، وصفت ملامح دورها القادم قائلة: «الشخصية عفريتة.. وهذا هو ملعبي المفضل»، واعدةً المحبين بجرعة مكثفة من البهجة والمشاهد غير المتوقعة، لتثبت للجميع أن من يمتلك إرادة الحياة، يستطيع دائماً أن يصنع من رماد الألم ضحكة لا تموت.