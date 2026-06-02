كشفت الفنانة المصرية منة جلال تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة سهام جلال، التي توفيت فجر الثلاثاء عن عمر ناهز 54 عامًا، بعد تعرضها لأزمة صحية حادة خلال الأيام الأخيرة.

نقلها إلى المستشفى

وكشفت الفنانة منة جلال، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، أن الراحلة تعرضت لمضاعفات صحية خطيرة استدعت دخولها المستشفى، حيث خضعت لفحوصات طبية مكثفة أظهرت وجود انسداد في الأوعية الدموية.

تدهور حالتها الصحية

وأشارت إلى أن الأطباء قرروا التدخل الجراحي بشكل عاجل، وبالفعل خضعت سهام جلال لعملية دقيقة، لكن حالتها الصحية ساءت بشكل سريع خلال الساعات الأخيرة.

وأضافت أن أجهزة الجسم توقفت عن العمل بعد تدهور وضعها الصحي، لتفارق الحياة فجر اليوم، تاركةً حالةً من الصدمة والحزن داخل الوسط الفني وبين جمهورها، مؤكدةً أن الوفاة حدثت نتيجة تدهور حالتها الصحية دون وجود أي خطأ طبي.

آخر رسالة

وعلى جانب آخر، طلبت الراحلة سهام جلال الدعاء من جمهورها في آخر منشور لها عبر خاصية «ستوري»، قبل خضوعها لعملية جراحية دقيقة، حيث نشرت دعاءً مؤثرًا عبّرت فيه عن أملها في الشفاء وتجاوز محنتها الصحية.

وأثارت رسالتها الأخيرة حالةً واسعةً من الحزن والتعاطف عقب إعلان وفاتها، إذ تداول رواد مواقع التواصل كلماتها بشكل كبير، وانهالت الدعوات لها بالرحمة والمغفرة من جمهورها ومحبيها.

مشوارها الفني

دخلت الراحلة سهام جلال عالم التمثيل بعد اكتشافها من قِبل الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، وقدمت أعمالًا بارزة في السينما والدراما، من أشهرها «حرب إيطاليا» و«فيلم ثقافي» ومسلسل «سارة».