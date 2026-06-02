سجلت ولاية أوديشا الهندية واقعة نادرة وصفت بالمعجزة، بعد نجاة رجل مسن مصاب بالشلل من موت محقق إثر حصاره داخل غرفته مع ثعبان سام شديد الخطورة لأكثر من 4 ساعات متواصلة دون أن يتعرض لأي لدغة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى إحدى قرى مقاطعة «بود»، عندما كان المسن نائماً في غرفته، ليتسلل الثعبان عبر نافذة تركت مفتوحة. وفور استيقاظه، فوجئ الرجل بالثعبان على سريره وعلى مسافة قريبة جداً منه، وأمام عجز ساقه وحالته الصحية التي تمنعه من الحركة تماماً، وجد نفسه مجبراً على البقاء ساكناً في وضع يحبس الأنفاس.

وعند اكتشاف أفراد العائلة للموقف الكارثي، تعاملوا مع الأمر بحذر شديد وضبط نفس عالٍ، متجنبين أي حركة عشوائية قد تستفز الثعبان وتدفعه للهجوم. وبعد نحو 4 ساعات من الترقب والمجازفة، نجحت الأسرة في وضع خطة لإخراج المسن من الغرفة بأمان تام، ليتسلل الثعبان بعدها مغادراً المنزل دون وقوع أي إصابات.

وقد أثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً وذهولاً بين سكان المنطقة، الذين اعتبروا نجاة المسن المقعد في مثل هذه الظروف الحرجة وبقاءه هادئاً طوال تلك الساعات الطويلة بمثابة حياة جديدة.