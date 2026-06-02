أجبر راكب مثير للشغب طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» على الهبوط اضطرارياً في ولاية ويسكونسن الأمريكية، وذلك بعد محاولته اقتحام قمرة القيادة وإثارة فوضى عارمة على متن الرحلة، مما استدعى تدخلاً أمنياً فيدرالياً عاجلاً.

وكانت الرحلة رقم UA2005 قد أقلعت يوم الجمعة 29 مايو من مطار أوهير الدولي في شيكاغو متجهة إلى مينيابوليس في رحلة اعتيادية تستغرق نحو ساعتين، وعلى متنها 147 راكباً وطاقم مؤلف من 6 أفراد. إلا أن الأجواء سرعان ما تشنجت إثر قيام أحد الركاب بالصراخ باللغة الروسية ومحاولة اختراق قمرة القيادة عنوة، مما أدى إلى اشتباك جسدي مباشر بينه وبين أفراد الطاقم الذين حاولوا السيطرة عليه.

وأمام هذا التهديد الأمني الخطير، أطلق قائد الطائرة رمز الطوارئ السري «7500» عبر الراديو، وهو الرمز الدولي المخصص للتنبيه من وقوع عملية اختطاف، مما وضع سلطات مراقبة الحركة الجوية والأجهزة الأمنية في حالة استنفار قصوى، وتم توجيه الطائرة على الفور للهبوط في مطار مقاطعة داين الإقليمي بمدينة ماديسون.

وفور هبوط الطائرة اضطرارياً، اقتحمت شرطة المقاطعة الكابينة وألقت القبض على الراكب واقتادته إلى الحجز تمهيداً لبدء تحقيق موسع تقوده السلطات الفيدرالية لكشف دوافع الحادثة. ومن جهتها، أكدت شركة «يونايتد إيرلاينز» سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم دون تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى أن حركة المطار استؤنفت بشكل طبيعي بعد السيطرة الكاملة على الموقف.