انخفضت أسعار العملات المشفرة في تعاملات الثلاثاء لتهبط البيتكوين دون مستوى 70 ألف دولار، بعدما كشفت وثائق تنظيمية أن «إستراتيجي» باعت العملة المشفرة للمرة الأولى منذ أربع سنوات.



وجاءت ردة فعل السوق قوية على عملية البيع التي تعد صغيرة بكل المقاييس، ولكن يمكن تفسير هذا القلق بالنظر إلى أن «إستراتيجي» لطالما اعتبرت رمزًا لتراكم حيازات البيتكوين لدى الشركات منذ عام 2020، بعدما أمضى الشريك المؤسس «مايكل سايلور» سنوات وهو يؤكد أنه لن يبيع العملة المشفرة أبدًا.



وعلى صعيد آخر، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بقيمة 2.8 مليار دولار خلال الفترة من الخامس عشر وحتى الثامن والعشرين من مايو، حسب بيانات «بلومبيرغ».