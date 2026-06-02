انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملاتها، اليوم (الثلاثاء)، قبيل صدور بيانات عن سوق العمل في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في ظل متابعة الأسواق المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق ينهي الحرب بين طهران وواشنطن.



وقد تراجع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس تراكمية خلال الأسبوعين الماضيين، إذ عززت مؤشرات التقدم في حل النزاع الإيراني الأمريكي الآمال في انخفاض أسعار النفط، ما يُخفف من توقعات التضخم، بحسب «بلومبيرغ».



وبالرغم من ذلك، تُظهر عقود المقايضة حالياً تسعيراً لزيادة الفائدة بمقدار 17 نقطة أساس بحلول نهاية العام الحالي (ما يعادل احتمالية بنسبة 70% لرفع الفائدة بربع نقطة مئوية)، في حين تشير التوقعات إلى تسعير كامل لزيادة الفائدة بحلول مارس 2027.