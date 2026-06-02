فيما عاد اليوم «الثلاثاء»، ستة ملايين ونصف المليون من طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات في مناطق ومحافظات السعودية إلى مقاعد الدراسة لاستكمال أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بعد تمتعهم بإجازة عيد الأضحى، بدأت المدارس الاستعدادات لبدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لكافة الإدارات التعليمية في المملكة يوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة الحالي، عدا إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، إذ ستبدأ اختباراتهم التحريرية في السادس من شهر محرم القادم، على أن تبدأ الإجازة الصيفية لكافة الإدارات بنهاية دوام يوم العاشر من شهر محرم القادم لعام 1448هـ، فيما ستبدأ الإجازة الصيفية لمدارس الإدارات التعليمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف بنهاية دوام يوم السابع عشر من شهر محرم.