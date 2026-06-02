عاد قطار المشاعر إلى قواعده استعداداً لموسم حج 1448هـ، وأعلنت «سار» انتهاء التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، إذ أسهم قطار المشاعر في نقل أكثر من 1.9 مليون راكب بين محطاته التسع الواقعة في مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، عبر تسيير 1800 رحلة خلال الموسم، وفق أعلى معايير السلامة والانسيابية.

واستمر تشغيل قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج على مدى 7 أيام، بدأت في السابع من شهر ذي الحجة وامتدت حتى اكتمال حركة الحجاج بنهاية أيام التشريق، إذ شهد تنقل الحجاج بين المشاعر كثافة تشغيلية عالية جرى التعامل معها بكفاءة، بدءاً من مرحلة التصعيد إلى مشعر عرفات، مروراً بمرحلة النفرة إلى مزدلفة، ثم مرحلة الإفاضة إلى مشعر منى، وانتهاءً بحركة الحجاج خلال أيام التشريق باتجاه جسر الجمرات، بما أسهم في تحقيق انسيابية في الحركة وتيسير تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

وأسهمت منظومة تشغيل قطار المشاعر المقدسة في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن بين المشاعر بكفاءة عالية، من خلال تنظيم دقيق لحركة القطارات وتكامل في إدارة العمليات التشغيلية، بما يعزّز مستويات السلامة ويحد من الازدحام، ويسهم في تحسين تجربة الحجاج خلال أداء مناسكهم.