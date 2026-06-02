تتواصل مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم بعد إتمام الركن الخامس من الإسلام، وشهد المسجد الحرام حركة منظمة في دخول الحجاج وخروجهم وأداء الطواف، بفضل الخطط التشغيلية المعتمدة لإدارة الحشود وتنظيم مسارات الحركة، إلى جانب تكثيف أعمال الإرشاد والتوجيه والخدمات الصحية والإسعافية والخدمات المساندة، التي وفرتها الجهات المختصة لضمان سلامة الحجاج وراحتهم.

وفي إطار الاستعدادات التشغيلية، كثّفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التعقيم والتطهير داخل المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات، باستخدام أحدث الآليات والمعدات المخصصة لذلك، قبل قدوم الحجاج وبعد مغادرتهم.

كما هيأت الهيئة المسارات المخصصة لدخول وخروج ضيوف الرحمن عبر خطط وإجراءات متكاملة لإدارة الحشود، نُفذت بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية والتنظيمية والصحية العاملة في المسجد الحرام.

وعملت الهيئة على تشغيل منظومة تكييف متكاملة؛ لتوفير هواء نقي ومبرّد في جميع أرجاء المسجد الحرام، إلى جانب تبريد الساحات الخارجية والطرق المؤدية إلى الحرم، بما يسهم في توفير بيئة مريحة للحجاج خلال أداء طواف الإفاضة في ظل الكثافة العالية وارتفاع درجات الحرارة.

وبدأت الأجهزة المعنية كافة في مرحلة التفويج إلى المنافذ الجوية والبرية والبحرية استعداداً للعودة إلى أوطانهم.

في غضون ذلك، بدأت السعودية إصدار تأشيرات العمرة للموسم الجديد، بعد ساعات من إسدال الستار على موسم الحج، في خطوة تعكس الجاهزية المبكرة لاستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم.

وحدّدت وزارة الحج والعمرة مواعيد بدء دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق «نسك»، وسط توقعات بتسجيل أعداد مليونية من المعتمرين القادمين من الخارج خلال الأشهر القادمة.