في تظاهرة ثقافية تعكس عمق الحضور المعرفي للمملكة، تحلّ وزارة العدل ضيفاً بارزاً ضمن جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، والذي تقوده بحرفية «هيئة الأدب والنشر والترجمة» في مركز التجارة العالمي بالعاصمة الماليزية.

وتأتي هذه المشاركة لتفتح نافذةً دولية يستشرف من خلالها العالم ملامح «النهضة العدلية» التي تشهدها المملكة، حيث تستعرض الوزارة فصولاً من التطور التشريعي المتسارع والتحول المؤسسي الذي يمثل ركيزة أساسية في رؤية الدولة الطموحة.

وتسعى الوزارة من خلال برنامجها النخبوي إلى تقديم صورة حية وملهِمة للتجربة السعودية الفريدة؛ تجربةٌ نجحت باقتدار في المزاوجة بين ثوابت الشريعة الإسلامية الغرّاء، وبين النظم المؤسسية الحديثة وأحدث الممارسات العالمية. هذا التناغم أثمر عن بيئة حقوقية وتعاقدية تمتاز بأعلى مستويات الكفاءة، والاستقرار، مما يعزز مكانة المملكة كنموذج قضائي رائد يحتذى به عالمياً.

ولم تغب «الرقمنة» عن مشهد الاستعراض السعودي، إذ تُسلّط الوزارة الضوء على قفزاتها النوعية في تطويع التكنولوجيا لخدمة العدالة وكيف تحول التقاضي والخدمات القضائية إلى منظومة رقمية مرنة عابرة للحدود تُيسّر الوصول للحقوق من أي مكان في العالم بضغطة زر.

ولإثراء شغف زوار المعرض من قانونيين وباحثين يضم الجناح حزمة من الإصدارات التشريعية والقانونية المتخصصة التي توثق هذه الرحلة، وفي مقدمتها: «شرح نظام الإثبات، شرح نظام الأحوال الشخصية»، إلى جانب مواد تعريفية شاملة تروي بلغة الأرقام والمفاهيم قصة تقدم التجربة العدلية السعودية الحديثة، لتؤكد أن عدالة المملكة ليست مجرد نصوص، بل هي فكر متطور وممارسة حضارية مستدامة.