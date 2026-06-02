أعلن أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي كيني دالغليش، اليوم (الثلاثاء)، تشخيص إصابته بمرض السرطان.

منشور بالخطأ يكشف السر

وقال دالغليش في بيان عبر موقع «إنستغرام»: «كما كشف منشوري غير المقصود على وسائل التواصل الاجتماعي، فأنا أخضع حالياً للعلاج من مرض السرطان، وعلى عكس استخدامي للهاتف المحمول، فإن العلاج يسير بشكل جيد».

العلاج يسير بشكل إيجابي

وأضاف: «في الظروف المثالية، كنت أفضل أن يبقى هذا الأمر خاصاً، لأن هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الحال، لكن مهاراتي التقنية المتواضعة أجبرتني على كشفه».

طلب احترام الخصوصية

وتابع أسطورة ليفربول، البالغ من العمر 75 عاماً: «لم أقصد الإعلان عن هذا الأمر على الملأ، لذلك أرجو احترام خصوصيتي وخصوصية عائلتي».

وختم: «كما هو الحال دائماً، أتوجه بالشكر إلى الطاقم الطبي الرائع الذي أظهر قدراً استثنائياً من الرعاية والسرية، ليس تجاهي فحسب، بل تجاه الكثيرين والكثيرين غيري أيضاً، إنهم مصدر فخر لأنفسهم ولمهنتهم».

ليفربول يدعم أسطورته

من جانبه، قال نادي ليفربول في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «إن الدعم والتمنيات الطيبة والمحبة من جميع أعضاء نادي ليفربول لكرة القدم موجودة، وستظل موجودة، مع السير كيني وعائلته، ويود النادي أيضاً أن يؤكد على طلبه بالحفاظ على خصوصيته في الفترة القادمة».