أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الثلاثاء)، أن الجيش الإسرائيلي يدرس تنفيذ عمليات إضافية في لبنان، مبيناً أن عملياته مستمرة في الجنوب اللبناني وفي كل الظروف.



وقال كاتس: واشنطن صدّقت على مبدئنا بأن استمرار الهجمات على الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية وأبلغت به حكومة لبنان، مضيفاً: سيتضح في الأيام القادمة ما إذا كان القصف على الشمال سيتوقف أو سيستمر فنبدأ بمهاجمة الضاحية.



وأشار إلى أن الهدف طويل المدى هو نزع سلاح حزب الله، والهدف القريب هو تفكيك السلاح من الليطاني وسط سيطرة إسرائيلية.

منازل مدمرة والدفاع المدني يحاول رفع الانقاض

في غضون ذلك، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الحملة الإسرائيلية في لبنان التي بدأت بآمال كبيرة تحولت إلى نوع من المأزق، مبينة أن الإستراتيجية الإسرائيلية كانت تتمثل في الاستيلاء على أراضٍ في لبنان كمنطقة عازلة، ودفع حزب الله إلى ما وراء مدى صواريخه المضادة للدبابات التي لطالما أرهقت عشرات الآلاف من المدنيين في شمال إسرائيل.



وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل لم تكن مستعدة لاستخدام حزب الله الواسع النطاق للطائرات المسيّرة المتفجرة ذات الرؤية المباشرة والتي يتم التحكم بها عبر كابلات ألياف بصرية تمتد لأميال وهي غير قابلة للتشويش الإلكتروني.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوقف العملية العسكرية الإسرائيلية بعد ساعات من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوامر علنية وقاطعة لشن غارات واسعة لتدمير ضاحية بيروت الجنوبية.



من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان وجرح 6 آخرين في غارة إسرائيلية على المروانية جنوبي البلاد.