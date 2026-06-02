اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من ضم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز على وشك إتمام صفقة ضم قلب الدفاع في حال فوزه برئاسة ريال مدريد لولاية جديدة، وذلك بعقد طويل الأمد يمتد لأربعة مواسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

سبب اختيار كوناتي

وأضافت أن كوناتي ليس مدافعاً من الطراز الرفيع، لكن إمكاناته البدنية تجعله جذاباً للمدربين مثل مورينيو، الذي سيدرب ريال مدريد إذا أعيد انتخاب فلورنتينو بيريز، نظراً لأن المدرب البرتغالي لطالما أراد مدافعين أقوياء قادرين على الفوز بالالتحامات من خلال قوتهم البدنية.

الريال يتفوق على عمالقة أوروبا

وتابع التقرير أن كوناتي تلقى عروضاً من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، إلى جانب عدد من كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا يُسرع وكلاء فلورنتينو بيريز في إتمام الصفقة، خصوصاً بعد أن باتت في متناول اليد.

مسيرة كوناتي مع ليفربول

وكان كوناتي قد انضم إلى ليفربول في صيف 2021 قادماً من لايبزيغ الألماني، وشارك المدافع الفرنسي في 183 مباراة سجل خلالها 7 أهداف، وتوج مع «الريدز» بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025، إضافة إلى تتويجه مع الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي (مرة واحدة)، وكأس كاراباو (مرتين)، وكأس الدرع الخيرية (مرة).