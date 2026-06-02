مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)، يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة النسخة الأكبر في تاريخ البطولة (48 منتخباً)، لكن غيابات مدوية لعدد من أبرز نجوم اللعبة ستُلقي بظلالها على الحدث العالمي.

وتُقام بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة، وهي النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، ورغم ذلك، شهدت التصفيات مفاجآت كبيرة، أبرزها غياب منتخبات قوية مثل إيطاليا ونيجيريا وبولندا، كما أدت الإصابات الخطيرة إلى غياب نجوم في أوج عطائهم.

رودريغو (البرازيل)

يُعد رودريغو أحد أبرز مهاجمي ريال مدريد ومنتخب البرازيل، وقد تألق بشدة في السنوات الأخيرة بفضل سرعته ومهاراته الاستثنائية، لكنه تعرض لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي وغضروف الركبة في مارس 2026، مما سيبعده عن المونديال تماماً.

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

«الملك ليفاندوفسكي»، الهداف التاريخي لمنتخب بولندا أحد أعظم المهاجمين في العقدين الأخيرين، كان يأمل أن يكون مونديال 2026 آخر مشاركاته الكبرى، لكن فشل بولندا في التأهل عبر الملحق الأوروبي حرمه من هذه الفرصة.

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)

حارس المرمى الإيطالي الاستثنائي وحارس مرمى مانشستر سيتي يُعتبر من أفضل حراس العالم، لكنه سيغيب عن المونديال للمرة الثالثة على التوالي بعد فشل إيطاليا مرة أخرى في التأهل.

فيكتور أوسيمهن (نيجيريا)

المهاجم النيجيري القوي، نجم نابولي السابق وغلطة سراي التركي حالياً، يُعد أحد أخطر المهاجمين في العالم، لكن خروج نيجيريا المفاجئ من التصفيات حرم القارة الأفريقية من أحد أبرز نجومها.

خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا)

«الملك الجورجي»، نجم باريس سان جيرمان، الذي أصبح رمزاً لكرة القدم في بلاده، رغم تألقه اللافت، فشل منتخب جورجيا في التأهل، مما يحرمه من المشاركة في المونديال.

سيرج جنابري (ألمانيا)

جناح بايرن ميونيخ السريع والمبدع، أحد أعمدة المنتخب الألماني، تعرض لإصابة خطيرة في عضلة الفخذ (تمزق في العضلة المقربة) أنهت آماله في المشاركة مع «المانشافت».

هوغو إيكيتيكي (فرنسا)

المهاجم الفرنسي الشاب الذي يلعب لليفربول، كان خياراً هجومياً مهماً لديدييه ديشامب، لكنه تعرض لإصابة بالغة في وتر أخيل، مما أبعده عن المنافسات.

ساندرو تونالي (إيطاليا)

لاعب الوسط الإيطالي المميز في نيوكاسل يونايتد، يُعد من أفضل لاعبي الوسط الدفاعي في أوروبا، إذ جاء غيابه عن المونديال بسبب عدم تأهل إيطاليا، مثل دوناروما.