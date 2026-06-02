فولهام يُعلن رحيل مدربه ماركو سيلفا

أعلن نادي فولهام الإنجليزي، اليوم (الثلاثاء)، رحيل البرتغالي ماركو سيلفا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد 5 سنوات على رأس الجهاز الفني.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يؤكد نادي فولهام أن ماركو سيلفا سيترك منصبه مدرباً رئيسياً للفريق هذا الصيف».



مسيرة ناجحة

وأضاف البيان: «شغل سيلفا هذا المنصب لمدة 5 سنوات، ما جعله ثالث أطول المدربين خدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي فترة حافلة بالنجاحات».

سيلفا يودع الجماهير

وفي رسالة إلى المشجعين، قال سيلفا: «إلى جماهيرنا، لقد طلبت منكم منذ اليوم الأول أن تكونوا دائماً إلى جانبنا، وهذا ما فعلتموه طوال السنوات الـ5 الماضية، لقد حققنا الكثير معاً».

وتابع: «لطالما شعرنا، أنا وجهازي الفني، بدعمكم، لن أنسى ذلك أبداً، سيبقى فولهام دائماً في قلبي، وسأعود عاجلاً أم آجلاً إلى ملعب كرافن كوتيدج».