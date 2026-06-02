وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم (الثلاثاء)، النظام الإيراني بـ«المتصدع»، مؤكداً أن الحصول على رد منه يحتاج إلى أيام.



وأعرب روبيو، خلال استجوابه من قبل الكونغرس، عن أمله أن تفتح إيران مضيق هرمز، موضحاً أنه إذا أصرت إيران على إغلاقه فسيظل الحصار قائماً وبقوة.



وقال روبيو: «نحن حالياً في مفاوضات مع إيران، لكنها لا تشبه المفاوضات مع سويسرا»، مبيناً أن الحصار على موانئ إيران قوي وفعال.



وأضاف: «نتفاوض حالياً مع إيران على نقاط في الملف النووي رفضت التطرق لها سابقاً»، مبيناً أن الردع الإيراني التقليدي تآكل بشكل كبير.



وشدّد بالقول: «نحن في مرحلة تفاوض على الكثير من النقاط مع إيران»، موضحاً أنهم لن يسمحوا لإيران بالحصول على سلاح نووي تختبئ خلفه.



وأضاف: «إيران رفضت كثيراً التفاوض على البرنامج النووي، والآن تراجعت ووافقت بشأن التخلي عن البرنامج النووي»، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتيجة مقبولة بشأن مضيق هرمز.



ولفت إلى أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، مبيناً أن سبب العقوبات الأمريكية على إيران هو أنها تخصب اليورانيوم بمستويات عالية.



وشدّد روبيو بالقول: «أي تخفيف للعقوبات ضد إيران سيكون مشروطاً بالتزامات نووية حقيقية»، مضيفاً: «اتفاق سيئ مع إيران أسوأ من لا اتفاق».



وتابع: «لا يمكننا أن نعيش في عالم تملك فيه إيران حق إغلاق المضائق وتفرض رسوم العبور، فإذا لم تتمكن سفن الآخرين من العبور فلن تتمكن سفن طهران من العبور».



وفيما يتعلق بالصين، قال روبيو: «من المهم وجود قنوات تواصل مع الصين»، موضحاً أن لدى بلاده مشكلات مع الصين، لكننا في فترة استقرار استراتيجي.



وبشأن الوضع في السودان، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن المساعدات في السودان يتم سرقتها قبل أن تصل إلى نقاط التوزيع، مبيناً أنهم يعملون على إنشاء 4 مواقع آمنة في السودان لإيصال المساعدات الغذائية.



وتطرق روبيو إلى الوضع في غزة، قائلاً: «أنفقنا مئات ملايين الدولارات على الوضع الإنساني في غزة».