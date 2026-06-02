أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم (الثلاثاء) بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق مبادرة ساعات العمل المرنة؛ لتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل اليومي في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تمكّن من تطبيق نافذة حضور مرنة مدتها 4 ساعات.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيطبق على أكثر من 50 جهة حكومية في 6 مناطق عمل.

وقالت الهيئة إن المبادرة تهدف إلى تحقيق انسيابية في الحركة المرورية، وتعزز مرونة أوقات الحضور، كما سترفع من كفاءة التنقل اليومي، إضافة إلى تحسين جودة الحياة اليومية لسكان الرياض.

وبيّنت الهيئة أن الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية سيكون الحضور فيها من الساعة 5:30 صباحاً حتى 9:30 صباحاً.

فيما سيكون الحضور في الجهات الحكومية الخاضعة لنظام العمل من الساعة 7:00 صباحاً حتى 11:00 صباحاً.

وشددت الهيئة على الجهات الحكومية الموجودة في المناطق المحددة بالالتزام بتطبيق المبادرة، مع مراعاة استمرارية الأعمال وعدم تأثير الخدمات المقدمة.

وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة لا تشمل بعض القطاعات مثل القطاع الطبي والتعليم العام.