بعد أيام من الحريق الذي هز الرأي العام في الجزائر وخلف خسائر بشرية مؤلمة، أعلنت السلطات نتائج التحقيقات الأولية، كاشفة أن خللًا كهربائيًا كان الشرارة التي أشعلت النيران داخل مؤسسة لرعاية الأطفال في بلدة المحمدية بالعاصمة، في حادثة أسفرت عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 19 آخرين.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، بأن فرق التحقيق والشرطة العلمية باشرت معاينة موقع الحادثة فور السيطرة على الحريق، حيث أظهرت الفحوص الفنية أن النيران اندلعت نتيجة شرارة كهربائية صدرت من جهاز تكييف مثبت في إحدى غرف الطابق الأول بالمبنى.

ووفق المعطيات الأولية، فإن تشغيل جهاز التكييف لفترة طويلة بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها عدة مناطق في البلاد أدى إلى حدوث الخلل الكهربائي الذي تسبب في اندلاع الحريق، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف جميع الملابسات المحيطة بالواقعة.

وأكدت السلطات أن قائمة الضحايا شملت مربية تبلغ من العمر 52 عامًا، إلى جانب عدد من الأطفال المقيمين في المؤسسة، في واحدة من أكثر الحوادث الإنسانية إيلامًا التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وشُيعت جنازات الضحايا مساء الخميس في أجواء من الحزن، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن السلطات المحلية، فيما خيمت حالة من التأثر على الشارع الجزائري.

وعلى المستوى الرسمي، أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن بالغ حزنه إزاء الحادثة، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أجرى رئيس الوزراء سيفي غريب جولة ميدانية شملت عددًا من مستشفيات العاصمة، بينها مستشفى الحروق الكبرى في زرالدة ومستشفى مصطفى باشا، للاطلاع على أوضاع المصابين ومتابعة مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، في إطار المتابعة الحكومية لتداعيات الحادثة.