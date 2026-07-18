كشف ثغرات الغذاء.. «السيكلوسبورا»: سيلٌ من الإصابات يضرب الولايات

بينما كانت ولايات أمريكية كثيرة تستيقظ على أخبارٍ متلاحقة عن مرضٍ غامض يتسلّل بصمت عبر موائد الناس، كانت الأعراض الأولى تبدو بسيطة: إسهال حاد، إرهاق، فقدان شهية. لكن ما أثار القلق أن المرض كان يعود بعد أن يختفي، وكأنه يرفض المغادرة، لتبدأ المستشفيات في ملاحظة نمطٍ غير مألوف.

ومع مرور الأيام، ارتفع الخط البياني للإصابات بوتيرة أسرع مما توقّعته السلطات الصحية. وفي تحديثٍ رسمي خلال الساعات الماضية، أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن البلاد تواجه واحدًا من أوسع تفشّيات داء السيكلوسبورا خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل 1,645 حالة مؤكدة وأكثر من 5,100 حالة قيد التحليل في 34 ولاية. ورغم اتساع رقعة العدوى، لم تُسجَّل أي وفيات حتى الآن.

لكن التطور الأبرز جاء من التحقيقات الغذائية؛ إذ تبيّن أن جزءًا من التفشّي مرتبط بخسّ (آيسبرغ) مبشور من إنتاج Taylor Farms de Mexico، قُدِّم في بعض وجبات سلسلة Taco Bell في خمس ولايات. هذا الاكتشاف دفع الشركة إلى وقف استخدام الخس المشتبه به، فيما بدأت السلطات الصحية تنفيذ عمليات سحب طوعي للمنتج وتتبعٍ دقيق لسلسلة التوريد، بحثًا عن أي نقاط تلوّث محتملة.

في الأسواق، كانت المنتجات الطازجة تُعرض كعادتها، لكن خلف هذا المشهد اليومي كانت تدور قصة أخرى؛ فالخضراوات الورقية والأعشاب والتوت تُعدّ من أكثر المنتجات ارتباطًا بالطفيلي الذي ينتقل عبر الغذاء الملوث. كثيرون لم يدركوا أن غسلةً ناقصة أو مياه ريٍّ غير آمنة قد تكون كافية لبدء رحلة المرض.

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الأطباء لاحظوا نمطًا متكررًا: إسهال شديد، فقدان شهية، إرهاق غير معتاد، قيء وحمى، ثم تحسّن مؤقت يعقبه انتكاس جديد. هذا التذبذب دفع الجمعية الطبية الأمريكية إلى التحذير من أن المرض قد يخدع المصاب قبل أن يعود بقوة أكبر.

ومع اتساع رقعة التفشّي، انتشرت فرق الرقابة الغذائية في المزارع ومراكز التعبئة، بينما أطلقت السلطات حملات توعية واسعة تحثّ الناس على غسل المنتجات جيدًا، وطهو ما يمكن طهوه، وتوخي الحذر عند تناول الطعام خارج المنزل. حتى بعض الفرق الرياضية في الولايات المتأثرة أعادت النظر في قوائم الطعام داخل معسكراتها، إدراكًا أن الطفيلي لا يفرّق بين طفلٍ في الطوارئ ولاعبٍ يستعد لمباراة دولية.

ورغم أن المرض نادرًا ما يكون خطيرًا على الحياة، إلا أن التفشّي كشف هشاشة بعض حلقات سلسلة الغذاء، وأعاد تسليط الضوء على أهمية الرقابة اليومية، لا في لحظة الأزمة فحسب، بل في كل يوم يمرّ على المزارع والأسواق والمطاعم.

في نهاية المطاف، وبينما تواصل الولايات جهودها لاحتواء التفشّي، بقيت النصيحة الأكثر تكرارًا هي الأبسط: اغسلوا منتجاتكم جيدًا.. فالصحة تبدأ من التفاصيل الصغيرة.