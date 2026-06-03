يشهد فيلم «سفن دوجز» مرحلة جديدة من انتشاره الدولي، مع استعداد دور السينما في تركيا لاستقبال العمل اعتباراً من 25 يونيو الحالي، في خطوة جديدة تعكس النجاح المتواصل الذي يحققه الفيلم داخل وخارج المنطقة العربية.

ويأتي عرض الفيلم في السوق التركية ضمن إستراتيجية تستهدف توسيع قاعدة جمهوره والوصول إلى أسواق سينمائية جديدة، مستفيداً من الزخم الجماهيري والإعلامي الذي رافق عرضه منذ إطلاقه، وما حققه من حضور لافت على مستوى شباك التذاكر.

ويُعد التوسع نحو تركيا محطة مهمة في مسيرة الفيلم، نظراً لما تمثله السوق التركية من أهمية في صناعة السينما بالمنطقة، فضلاً عن كونها بوابة للوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور الدولي.

ويراهن صناع «سفن دوجز» على استمرار نجاح العمل خارج الحدود العربية، في ظل الاهتمام المتزايد بالأعمال السينمائية العربية ذات الإنتاج الضخم، والمحتوى القادر على المنافسة في الأسواق العالمية.