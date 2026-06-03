استقبل محافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وكيل المحافظة وموظفيها، الذين قدَّموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى.

وأعرب الأمير راكان بن سلمان عن شكره، وهنأ الجميع بهذه المناسبة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.