استقبل محافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وكيل المحافظة وموظفيها، الذين قدَّموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى.
وأعرب الأمير راكان بن سلمان عن شكره، وهنأ الجميع بهذه المناسبة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
استقبل محافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وكيل المحافظة وموظفيها، الذين قدَّموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى.
وأعرب الأمير راكان بن سلمان عن شكره، وهنأ الجميع بهذه المناسبة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
The Governor of Diriyah, Prince Rakan bin Salman bin Abdulaziz, received the deputy governor and the employees of the province, who congratulated him on the occasion of Eid al-Adha.
Prince Rakan bin Salman expressed his gratitude and congratulated everyone on this occasion, wishing them success and prosperity.