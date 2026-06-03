أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) عن احتمالية تراوح بين 80% و90% لعودة ظاهرة «النينيو» المناخية قبل نهاية العام الجاري، متوقعة أن تكون بقوة «معتدلة إلى شديدة».

موجات طقس متطرفة

ستتسبب الظاهرة في رفع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، مع حدوث اضطرابات حادة تشمل جفافاً شديداً في مناطق (مثل أستراليا وإندونيسيا والكاريبي)، مقابل أمطار غزيرة وفيضانات في مناطق أخرى (كالقرن الأفريقي وأجزاء من أمريكا الجنوبية وآسيا).

تهديد للأمن الغذائي

حذر خبراء المناخ من أن الظاهرة تمثل تهديداً مباشراً للإمدادات الغذائية العالمية والمزارعين، كونها تأتي بالتزامن مع أزمات جيوسياسية تسببت في تراجع تدفقات الأسمدة.

تراجع ميزانيات الإغاثة

أبدت المنظمة قلقها من أن قيام دول مانحة رئيسية (كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة) بخفض ميزانيات المساعدات أخيراً، قد يضعف فاعلية أنظمة الإنذار المبكر في حماية المجتمعات الأكثر هشاشة.