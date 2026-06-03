أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، أمس (الثلاثاء)، تعاقده مع المدرب الإسباني ميغيل أنخيل سانشيز مونيوز، المعروف باسم ميشيل، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

بيان التعاقد

وقال النادي في بيان: «توصل أياكس إلى اتفاق مع المدرب ميشيل لتدريب الفريق، إذ وقع عقداً يمتد حتى 30 يونيو 2028، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية تتعلق بتشكيلة الجهاز الفني الجديد فور الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليها».

مسيرة ميشيل التدريبية

وبدأ ميشيل مسيرته التدريبية مع نادي رايو فاليكانو، حيث أمضى موسمين على رأس الجهاز الفني للفريق قبل انتقاله إلى نادي هويسكا صيف 2019.

وخلال المواسم الخمسة الماضية، تولى قيادة جيرونا، حيث حقق معه أفضل مركز في تاريخ النادي، إذ قاده إلى المركز الثالث في الدوري الإسباني (لا ليغا) خلال موسم 2023/2024، لكنه فشل في إنقاذه من ​الهبوط في الدوري الإسباني هذا الموسم.

أول تعليق من ميشيل

من جانبه، قال ميشيل: «شعور رائع أن أكون هنا؛ أنا فخور باتخاذ هذه الخطوة التالية في مسيرتي، أياكس اسم كبير في أوروبا، نادٍ لطالما أنجب لاعبين شباب موهوبين».

وأضاف: «يعرفني المدير الرياضي جوردي كرويف من عملي في إسبانيا، وقد تحدثنا معاً عن فلسفة النادي، وعن أسلوب عملي وكيف يتناسب ذلك مع رؤيتي، لقد أبدى ثقته الكاملة بي، ومع بقية أعضاء النادي، نبدأ تحدياً جديداً، هدفنا هو إعادة أياكس إلى مكانته الطبيعية، وأنا على ثقة تامة بأننا سننجح».

موسم مُخيب

واحتل أياكس المركز الخامس في الدوري الهولندي ‌موسم 2025-2026، ليضمن مقعداً في دوري المؤتمر الأوروبي عبر الملحق، بعد موسم مخيب للآمال.