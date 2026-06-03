أجلت محكمة الأسرة قصر النيل نظر الدعاوى المقامة من طليقة الفنان المصري بيومي فؤاد إلى جلسة 16 يونيو الجاري، لاستكمال إجراءات الإعلان والاطلاع على التحريات الخاصة بدخله وممتلكاته.

فحص الحالة المالية

وتواصل جهات التحقيق فحص الحالة المالية للفنان، حيث استمعت نيابة الأسرة لأقوال الشهود للتأكد من مصادر الدخل وحجم الممتلكات بناءً على طلب المحكمة في الجلسة الأولى.

4 دعاوى منظورة

وتتضمن الدعاوى المتداولة 4 قضايا تتعلق بنفقة المدرسة والمسكن والحضانة الخاصة بالطفل على أن تستكمل المحكمة نظرها بعد الانتهاء من التحريات المطلوبة.

ومن جانبها، أعلنت طليقة بيومي فؤاد سابقاً في بيان صحفي حصولها على حكم قضائي يمنحها الولاية التعليمية لابنهما، بعد خلافات استمرت لفترة حول بعض الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالطفل.

اللجوء إلى القضاء

وأوضحت أنها تكفلت بمصروفات ابنها بمفردها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن محاولات التوصل إلى اتفاق ودي مع طليقها لم تنجح، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

فشل التسوية الودية

وأكدت أن فريقها القانوني سعى أكثر من مرة لإنهاء الخلاف بعيداً عن المحاكم والإعلام، إلا أن عدم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين أدى إلى استمرار النزاع أمام القضاء لضمان حقوق الابن.