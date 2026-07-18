بعد سنوات طويلة من العزلة والتواري عن الأنظار خلف أسوار المخيمات والأزمات القضائية المعقدة، عاد اسم «ملك الإحساس» الفنان اللبناني فضل شاكر ليتصدر محركات البحث بشكل جنوني، ليس فقط بسبب إعلان عودته للغناء، بل بسبب اللغز الذي يحيط بمكان اختفائه الحالي، والترتيبات السرية لطائرة خاصة تقله نحو وجهته الخليجية المقبلة.

التطورات الدراماتيكية المتسارعة بدأت تأخذ منحى مثيراً بعد صدور قرار قضائي تاريخي فتح الباب أمام طي صفحة الماضي والاستعداد لحدث فني ضخم ينتظره الجمهور السعودي في العاصمة الرياض.

أين يتواجد «ملك الإحساس»؟

طوال الفترة الماضية، ظل مكان تواجد فضل شاكر بدقة مثاراً للجدل، إلا أن مصادر مقربة وناقداً فنياً بارزاً كشفوا أنه يتواجد حالياً في منطقة «اليرزة» اللبنانية في حالة «استراحة محارب» صامتة، إذ يفرض تكتماً شديداً على تحركاته، بانتظار استكمال الإجراءات اللوجستية النهائية للسفر، والبدء في برنامج علاجي خاص بمرض السكري.

هذا الاختفاء المؤقت ما هو إلا اللحظات التي تسبق العاصفة الفنية؛ إذ انتهى الفنان بالفعل من تجهيز 6 أغنيات جديدة ستكون بمثابة هدية العودة لجمهوره الحاشد.

«طائرة الرياض» ومفاجأة سبتمبر

أما السر الأكبر الذي أشعل منصات التواصل الاجتماعي، فيكمن في الترتيبات الجارية لإقلاع طائرة الفنان قريباً، وسط تقارير متضاربة حول وجهتها النهائية وهبوطها المرتقب.

الحفل المنتظر: المؤكد حتى الآن بحسب نقاد فنيين هو أن بوصلة فضل شاكر تتجه مباشرة نحو المملكة العربية السعودية، حيث يجري الترتيب لإحياء حفل غنائي جماهيري ضخم في مدينة الرياض خلال شهر سبتمبر المقبل، ليكون بمثابة التدشين الرسمي لعودته الفنية من الباب الكبير.

مفاجأة الإقامة الدائمة: بالتزامن مع التحضير للحفل، فجّرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل تشير إلى أن الرحلة لن تكون مجرد زيارة عابرة، بل هناك أنباء قوية عن حصول فضل شاكر على إقامة دائمة ومنزل خاص في السعودية ليكون مقراً رئيسياً لاستقراره واستقرار عائلته خلال المرحلة المقبلة، في حين تحدثت تقارير أخرى عن احتمالية تنقله بين الرياض والعاصمة القطرية الدوحة.

نجل الفنان يفجرها: «راجع وهيلف العالم»

هذه الأنباء أكدها نجل الفنان الشاب محمد فضل شاكر الذي فجّر المفاجأة علناً خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي في مصر بمشاركة الفنان السوري «الشامي»، إذ وجّه رسالة حاسمة للجمهور قائلاً: «والدي راجع قريب وهيلف العالم كله»، كاشفاً جولة عالمية ستشمل (مصر، والكويت، وتونس، والمغرب، وسلطنة عُمان) إضافة إلى كندا وأستراليا وأوروبا.

هذا الحراك الطائر والعودة الفنية الأسطورية لم يكونا ليريا النور لولا القرار الصادر عن المحكمة العسكرية في لبنان، التي قضت رسمياً برفع قرار منع السفر المفروض على فضل شاكر وتسليمه جواز سفره اللبناني.

وجاء هذا القرار بعد موافقة المحكمة على إخلاء سبيله في ثلاث قضايا مقابل كفالات مالية نقدية بلغت 100 مليون ليرة لبنانية عن كل ملف، إضافة إلى كفالة بقيمة 200 مليون ليرة في القضية الرئيسية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث عبرا» (التي تعود لعام 2013)، مع إلزامه فقط بحضور الجلسات المقبلة عبر محاميه؛ لتطوى بذلك فترة العزلة وتبدأ رحلة الطائرة المنتظرة لترسم ملامح عودة تاريخية لواحد من أهم أصوات الرومانسية العربية.