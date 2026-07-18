عاشت السكك الحديدية الألمانية ليلة مرعبة ودراماتيكية أسفرت عن كارثة جديدة هزت الرأي العام، بعدما تعرض رجل أمن يعمل لدى شركة «دويتشه بان» الشهيرة لسقوط غامض ومروع من متن قطار متحرك أثناء اشتباك عنيف مع أحد الركاب، مما تركه يصارع الموت بجروح بالغة الخطورة.

الشرطة والنيابة العامة الألمانية أعلنتا الاستنفار لكشف ملابسات الواقعة التي جرت على متن القطار المتجه من أوفنبورغ إلى كارلسروه (جنوب غرب ألمانيا)، وسط تساؤلات مثيرة عن كيفية انقشاع أبواب القطار أثناء سيره السريع!

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة، بدأت الواقعة بخلاف لفظي اعتيادي خلال فحص تذاكر الركاب، مما استدعى تدخل اثنين من أفراد الأمن التابعين للشركة للسيطرة على الموقف.

لكن الراكب البالغ من العمر 36 عاماً، والذي يعتقد أنه كان تحت تأثير الكحول، بدأ بوجه إهانات صارخة لرجلي الأمن، ولم يقف الأمر عند السباب، بل تطور الموقف سريعاً وبشكل جنوني إلى اشتباك بالأيدي ولكمات متبادلة مع أحد أفراد الأمن (26 عاماً)، ليسقط الاثنان معاً على أرضية مقصورة القطار أثناء صراعهما.

وهنا وقعت الصدمة التي لا يزال الغموض يكتنفها، فأثناء تشابك الراكب ورجل الأمن على الأرض، انفتح أحد أبواب القطار فجأة ولأسباب مجهولة، مما أدى إلى قذف رجل الأمن وتطايره خارج القطار المتحرك بسرعة كبيرة بالقرب من منطقة «إتلينغن بروخهاوزن».

القطار واصل سيره ليتوقف بعد مسافة، إذ سارعت السلطات لشن عملية بحث واسعة ومكثفة على طول السكة الحديدية، ليتم العثور في النهاية على رجل الأمن غارقاً في دمائه ومصاباً بجروح بالغة الخطورة على بعد كيلومترين كاملين من مكان توقف القطار، ونُقل على الفور إلى المستشفى تحت حراسة مشددة.

وأعادت هذه الحادثة المروعة إلى الأذهان الألمانية واقعة مفتش التذاكر الذي تعرض للضرب حتى الموت في فبراير الماضي بولاية «راينلاند بفالتس»، والتي عوقب مرتكبها بالسجن 10 سنوات بعدما وجه للمفتش لكمات مميتة في الرأس أدت لنزيف في المخ.

وتأتي هذه الحادثة الجديدة لتفتح من جديد نقاشاً مجتمعياً وسياسياً ساخناً في ألمانيا حول سلامة الموظفين والركاب، إذ تشير الإحصاءات الرسمية للشرطة الاتحادية إلى تصاعد مرعب في العنف، بعد تسجيل نحو 2,690 اعتداءً على موظفي قطارات «دويتشه بان» خلال العام الماضي بزيادة قدرها 11%، مما يضع السلطات أمام معضلة أمنية حقيقية فوق قضبان الحديد.