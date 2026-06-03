خطف جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 الأنظار بمزيج فريد يجمع بين عراقة الكلمة وعصرية الفنون البصرية، مقدماً تجربة ثقافية استثنائية من تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة حظيت فيها مبادرة ترجم بفوز واسع وتفاعل لافت من قبل صناع النشر والمترجمين والزوار.

واستعرضت الهيئة رؤيتها الاستراتيجية في تنشيط حركة الترجمة من اللغة العربية وإليها وفتح قنوات التواصل بين دور النشر السعودية والوكلاء الدوليين لبناء شراكات مهنية مستدامة تضمن وصول المحتوى العربي بقوة إلى الأسواق العالمية. وفي لفتة عصرية أدار الركن المخصص للقصص المصورة والمانجا والكوميكس الرؤوس، مستعرضاً سلسلة قصص من السعودية تمزج بين السرد الأدبي والأساليب البصرية الحديثة الموجهة لجيل الشباب واليافعين، متضمنة أعمالاً لنخبة من رموز الأدب السعودي البارزين مثل غازي القصيبي وأميمة الخميس وعبدالعزيز مشري.

وتأتي هذه المشاركة الدولية الناجحة المستمرة في العاصمة الماليزية حتى الـ7 من يونيو لتؤكد التزام الهيئة بتدويل الإبداع السعودي ومد جسور الحوار الثقافي الحيوي مع شعوب العالم.