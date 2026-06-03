أعربت وزارة الخارجية، اليوم (الأربعاء)، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، بما في ذلك استهداف مطار الكويت الدولي وعدد من منشآتها الحيوية، التي أدت إلى وفاة شخص وإصابة آخرين.



وأكدت الوزارة في بيانها أن المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الدول الخليجية الشقيقة، في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجدّد المملكة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوّض الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.



وجدّدت المملكة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها لكافة ما تتخذانه من إجراءات لحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما، وتؤكد وقوفها الكامل إلى جانب الدولتين الشقيقتين، وتقدم المملكة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



وكان مطار الكويت قد تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية صباح اليوم، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين، إضافة إلى أضرار جسيمة في منشآت المطار.



وندّدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بالهجوم، واصفة إياه بأنه «نهج عدواني إيراني منظم».



وفي الوقت ذاته، اعترضت الدفاعات البحرينية 3 صواريخ وعدداً من الطائرات المسيّرة الإيرانية ودمرتها، منددة بما وصفته بـ«النهج العدواني الإيراني المنظم»، الذي يستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين.