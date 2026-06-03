أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الجبانة على الأعيان المدنية والبنى التحتية والمقرات والبعثات الدبلوماسية تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، وتعكس إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تستهدف أمن دول مجلس التعاون واستقرارها وسيادتها.



وقال البديوي: إن استمرار هذه الاعتداءات يكشف تمسك إيران بسياساتها العدائية المرفوضة التي تسعى إلى تقويض الأمن الإقليمي، في تحدٍ سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف الدولية، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً يضع حداً لهذه الممارسات الإيرانية العدوانية الخطيرة.



وشدد على أن أمن مملكة البحرين ودولة الكويت يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات، وتدعم بشكل كامل جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولتان للدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما.



وكان مطار الكويت قد تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية صباح اليوم، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين، إضافة إلى أضرار جسيمة في منشآت المطار.



ونددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بالهجوم، واصفة إياه بأنه «نهج عدواني إيراني منظم».



وفي الوقت ذاته، اعترضت الدفاعات البحرينية ثلاثة صواريخ وعدداً من الطائرات المسيّرة الإيرانية ودمرتها، منددة بما وصفته بـ«النهج العدواني الإيراني المنظم» الذي يستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين.