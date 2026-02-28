اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامات متبادلة بين القنوات والمختصين حول شراء مشاهدات مزيفة لمسلسل رمضاني جزائري، في قضية هزّت الوسط الإعلامي والدرامي.

الجدل انطلق مع مسلسل «المهاجر»، الذي أُعلن عن تحقيقه 42 مليون مشاهدة خلال الأسبوع الأول من رمضان، وهو رقم وصفه البعض بالقياسي. لكن منافسي القناة التي تعرض العمل، شككوا في صحة هذه الأرقام، مؤكدين أن بعض القنوات قد تكون دفعت آلاف الدولارات لشراء المشاهدات لتعزيز شعبية أعمالها، وهو ما اعتبره البعض تهريباً للأموال إلى الخارج.

وفي رد صادم، خرج مدير القناة ليصف الاتهامات بأنها مفبركة وتحمل دوافع سياسية وتجارية، متهماً جهات معينة بمحاولة تشويه سمعة القناة والتأثير على سلطات الرقابة.

وقال خبراء الإعلام إن شراء المشاهدات على منصات مثل «يوتيوب» ممكن تقنياً، لكن من السهل كشفه عبر ارتفاع عدد المشاهدات وقلة التفاعل والتعليقات، كما أن الاعتماد على هذه الطريقة ليس صحياً للقنوات لأنه يقتل مصداقية المحتوى.

وفي المقابل، يرى بعض النقاد أن نجاح مسلسل «المهاجر» يمكن تفسيره بالاعتماد على مؤثرين محليين مثل البطل ريفكا الذي ساهم بانتشار العمل عبر فيديوهات ومقاطع قصيرة قبل البث الرسمي، مؤكدين أن المشاهدة العالية ليست بالضرورة نتيجة احتيال، بل قد تكون نتيجة شعبية حقيقية للأبطال والعمل الدرامي نفسه.

وأثارت القضية جدلاً واسعاً بين جمهور الجزائر، لتتحول إلى نقاش ساخن حول أخلاقيات الدعاية الرقمية وسباق المشاهدات على الإنترنت، وسط تساؤلات عن مدى تأثير هذه الظاهرة على صناعة الإعلام المحلي في رمضان.