شهدت منصة «إكس» تفاعلا طريفا قبل مواجهة نادي الشباب أمام نادي الهلال، بعدما وجّه أحد جماهير الليوث، أرباب إسماعيل، رسالة مباشرة إلى رئيس النادي عبدالعزيز المالك.



وكتب المشجع مناشدا: «سعادة الرئيس تكفى 4 تذاكر واجهة أنا والبعاعيت (الأبناء)، لأننا ما تعودنا مشاهدة الليث إلا في أرض الملعب»، في إشارة إلى حرصه على حضور المباراة من المدرجات ودعم الفريق في المواجهة المرتقبة.



ولم يتأخر الرد، إذ جاء تفاعل الرئيس سريعا وبأسلوب لافت، في لقطة عكست قرب الإدارة من الجماهير وحرصها على التفاعل مع مطالبهم، لتتحول الواقعة إلى حديث المتابعين قبل صافرة البداية.



موقف يعكس أجواء الحماس الكبيرة التي تسبق القمة، ويؤكد أن مدرجات الشباب ستكون حاضرة بقوة في ليلة الليوث.