في واقعة لافتة جمعت بين أجواء رمضان وحماس كرة القدم، استجاب إمام مسجد في تركيا لطلب عدد من المصلين الشبان بتقليص مدة صلاة التراويح، حتى يتمكنوا من متابعة مباراة فريقهم المفضل في الدوري الممتاز.

الحادثة وقعت في ولاية غيرسون شمال البلاد، عندما كان فريق فناربخشة يواجه قاسم باشا في لقاء حاسم ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

وفوجئ الإمام شينول يلماز بورقة ناوله إياها بعض الشبان، كتبوا فيها رغبتهم في تقليل مدة الصلاة، مبررين استعجالهم برغبتهم في متابعة المباراة التي تنطلق في الثامنة مساءً، بالتزامن مع موعد صلاة التراويح.

هذا الطلب لم يُقابل بالرفض. بل قرر الإمام إلغاء الدعاء والركعات، ما أتاح للمصلين الانصراف مبكرًا دون الإخلال بأداء الشعيرة.

وفي حديثه لوكالة وكالة إخلاص، أوضح الإمام أنه لم يكن يعلم بوجود المباراة، مشيرًا إلى أن غالبية رواد المسجد من فئة الشباب، وأنه وجد طلبهم «بريئًا ولا يمس جوهر الصلاة».

لكن المباراة نفسها لم تخلُ من الدراما. فقد تقدم فناربخشة بهدف قاتل في الوقت الإضافي، وسط احتفالات صاخبة من جماهيره، قبل أن يخطف قاسم باشا هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، محولًا الفرحة إلى صدمة.

هذه الواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، بين من رأى في تصرف الإمام مرونة وتفهمًا لاهتمامات الشباب، ومن اعتبر أن العبادة لا ينبغي ربطها بأي حدث رياضي.

لكن المؤكد أن تلك الليلة في غيرسون جمعت بين روحانية رمضان وإثارة الدقائق الأخيرة في كرة القدم.