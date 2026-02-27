أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، التي سُحبت الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية تعكس حجم التنافس في الأدوار الإقصائية للبطولة القارية الأبرز.



وشهدت القرعة صداماً لافتاً بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، في مواجهة تجمع بطلين يملكان خبرة واسعة في المنافسات الأوروبية. كما يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع تشيلسي الإنجليزي في مواجهة متكافئة تعكس تقارب المستوى بين الفريقين.



وأسفرت بقية المواجهات عن لقاء بودو غليمت النرويجي مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، فيما يواجه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني. ويصطدم غلطة سراي التركي بليفربول الإنجليزي، بينما يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي.



كما أوقعت القرعة أتالانتا الإيطالي في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، فيما يواجه باير ليفركوزن الألماني نظيره آرسنال الإنجليزي.



ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب يومي 10 و11 مارس، على أن تُلعب مواجهات الإياب يومي 17 و18 من الشهر ذاته، في إطار سباق محتدم لحجز مقاعد العبور إلى الدور ربع النهائي.