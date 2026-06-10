ضبط مخالفين للبيئة في محميتي الملك عبدالعزيز والإمام فيصل بن تركي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ الأول لدخوله بمركبته في الفياض والروضات البرية المحمية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، والآخر لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضحت القوات الخاصة أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى 2,000 ريال، وأن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى 3,000 ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.