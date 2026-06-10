صعّدت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد إيران بشن سلسلة ضربات استهدفت نحو 20 هدفاً عسكرياً وحيوياً قرب مضيق هرمز، في خطوة وصفتها القيادة المركزية الأمريكية بأنها رد مباشر على إسقاط مروحية أمريكية والهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية خلال الأيام الماضية.

20 هدفاً في مرمى الضربات الأمريكية

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت بدقة مواقع للدفاع الجوي الإيراني، ومحطات التحكم الأرضية، والرادارات، ومراكز المراقبة وإدارة العمليات المنتشرة بالقرب من مضيق هرمز.

وأكدت أن العملية نُفذت بعد دراسة دقيقة للأهداف، بهدف تقليص القدرات العسكرية المستخدمة في استهداف القوات الأمريكية وتأمين خطوط الملاحة الدولية في المنطقة.

واشنطن: العملية دفاعية ورد متناسب

وشددت القيادة المركزية على أن الهجمات جاءت «رداً متناسباً» على الاعتداءات الأخيرة ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية، موضحة أن العملية تحمل طابعاً دفاعياً وتهدف إلى حماية المصالح الأمريكية وردع أي تهديدات مستقبلية.

وأضافت أن القوات الأمريكية لا تزال في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تصعيد جديد، مؤكدة استمرار مراقبة التطورات الميدانية عن كثب.

البحرين تعترض هجمات وتطلق الإنذار

بالتزامن مع الضربات الأمريكية، أعلنت البحرين أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات إيرانية، فيما أكدت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار كإجراء احترازي في ظل التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة.

طهران تتحدث عن أضرار وانفجارات

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الضربات الأمريكية تسببت في أضرار ببرج اتصالات في منطقة سيريك، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في بوشهر وقشم والأهواز.

كما ذكرت تقارير إيرانية أن قواتها استهدفت مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة، من بينها الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية التصعيد.

هرمز.. بؤرة التوتر الجديدة

وتضع هذه التطورات مضيق هرمز في صدارة المشهد الأمني الإقليمي، مع تزايد المخاوف من انعكاسات المواجهة العسكرية على حركة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، في ظل استمرار تبادل الضربات والتهديدات بين واشنطن وطهران.