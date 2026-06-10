قدّم مالك نادي الخلود بن هاربورغ، اعتذاره لجماهير نادي النصر السعودي، بعد تصريحه التلفزيوني الذي أشار فيه إلى أن بعض جماهير الأندية السعودية، ومنهم التراس النصر، يتم استئجارهم، مقابل تشجيع هذه الاندية.



وأوضح بن هاربورغ أن المقابلة أُجريت قبل أكثر من 8 أشهر ونُشرت أخيراً، وقال عبر تغريدة في حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «X»: «أعترف بأني أخطأت، وقلت تصريحاً غير صحيح عنكم، وذلك قبل أن أكون مطلعاً بشكل أكبر على واقع دورينا».



وأضاف: «الجماهير أو الروابط المستأجرة ظاهرة أحاربها، ولكن جماهير نادي النصر الواسعة والكبيرة لا تحتاج إليها أبداً أبداً. أنا أحب نادي النصر وأحب جماهيره حول العالم، وأتمنى أن تتقبلوا اعتذاري».



وكان بـن هـاربـورغ ظهر في إحدى المقابلات التلفزيونية، وقال: «في السعودية هناك ظاهرة تُسمى التراس.. النصر والشباب والاتفاق يدفعون للمشجعين؛ لكي يشجعوهم في المباريات..



‏هُنالك مجموعة يشجعون الشباب، وبعد ذلك الحزم، وبعد ذلك فريق آخر».