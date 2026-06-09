أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد IHF منح بطاقتي الدعوة "wild card" المتاحتين لبطولة العالم 2027 لمنتخبي السعودية وتركيا، ليكتمل عقد الـ 32 منتخباً المشارك في النسخة الـ30 من الحدث العالمي.



وجاء قرار الاتحاد بناءً على مساهمة الاتحادات الوطنية في نمو اللعبة وزيادة انتشارها عالمياً، إضافة لخطط التطوير. وتلقى الـ IHF 13 طلباً للحصول على البطاقتين، ما يعكس الاهتمام العالمي الكبير بالبطولة.



السعودية.. العودة رقم 11



تواصل السعودية حضورها كأحد أبرز منتخبات آسيا. الأخضر يعود للمونديال للمرة الـ11 في تاريخه، والأولى منذ 2023، مستفيداً من التطور المستمر لليد السعودية على المستوى الدولي.



تركيا.. ظهور تاريخي



ستشارك تركيا لأول مرة في تاريخها بمونديال اليد، وستجد الفرصة لقياس مستواها أمام كبار العالم. وتحمل مشاركتها بعداً جماهيرياً خاصاً بوجود نحو 3.5 مليون من أصول تركية في ألمانيا البلد المستضيف.



القرعة الأربعاء



ستجرى قرعة الدور التمهيدي يوم الأربعاء 10 يونيو الساعة 6:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا CET في ميونخ، ليكتشف الأخضر خصومه في المجموعات.



تصنيف المنتخبات قبل القرعة:



- المستوى 1: الدنمارك، ألمانيا، كرواتيا، آيسلندا، البرتغال، السويد، مصر، الأرجنتين



- المستوى 2: فرنسا، سلوفينيا، النرويج، صربيا، إسبانيا، إيطاليا، جزر فارو، مقدونيا الشمالية



- المستوى 3: اليونان، بولندا، البرازيل، البحرين، تونس، الرأس الأخضر، تشيلي، أمريكا



- المستوى 4: قطر، الكويت، اليابان، الجزائر، أنغولا، الأوروغواي، تركيا، السعودية