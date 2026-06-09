كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن قائمة المرشح أحمد الشريف انسحبت من سباق الترشح لرئاسة نادي الوحدة، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الترشح.



وأوضحت المصادر أن الرئيس السابق للنادي حازم اللحياني بات المرشح الأوفر حظاً في المرحلة الحالية، في ظل تزايد الدعم الذي يحظى به من عدد من أعضاء الشرف، ومن بينهم أعضاء لديهم مطالبات مالية سابقة على النادي، يُتوقع تحويلها إلى أصوات انتخابية وفق الآليات المعتمدة.



وفي تطور متصل، دخلت قائمة نائب الرئيس الدكتور تركي مدخلي، بشكل رسمي في سباق الترشح، وذلك بالتزامن مع تمديد فترة استقبال طلبات الترشح حتى الساعة الـ9:00 مساءً من يوم الثلاثاء؛ بسبب عطل فني بالموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات والتابع لوزارة الرياضة.



وأضافت المصادر أن الساعات الأخيرة التي تسبق إغلاق باب الترشح قد تشهد مزيداً من التغيرات في المشهد الانتخابي، مع احتمالية انسحاب أو تراجع بعض القوائم الأخرى، في ظل مؤشرات ترجّح كفة اللحياني، واستمرار حالة الترقب بين المرشحين وحساباتهم المتعلقة بفرص الفوز والاستمرار في السباق الانتخابي.