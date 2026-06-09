أكد الوكيل المساعد للاستثمار والتخصيص في وزارة الرياضة إبراهيم المعيقل أن الوزارة منفتحة على مختلف فئات المستثمرين، بما في ذلك التحالفات بين الشركات والصناديق الاستثمارية والعوائل التجارية الراغبة في الاستثمار والاستحواذ على الأندية الرياضية.



وقال المعيقل لـ«عكاظ» إن الوزارة تعقد لقاءات واجتماعات مستمرة مع مستثمرين محليين ودوليين، مبيناً أن تشكيل التحالفات الاستثمارية يعتمد على طبيعة المستثمر ورغبته في بناء فريق استثماري مناسب لإدارة النادي وتطويره.



وأوضح أن التخصيص ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لتطوير الأندية الرياضية إدارياً ومالياً ورياضياً، مؤكداً أن نجاح التجربة خلال السنوات القادمة لن يُقاس فقط بعدد البطولات المحققة، بل بقدرة الأندية على تحسين أدائها الإداري والمالي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق الاستدامة.



وأضاف أن الاستثمار في الأكاديميات وتطوير المواهب والمشاريع طويلة الأمد يعد من المؤشرات المهمة لنجاح التخصيص، مشيراً إلى أن بناء أندية أكثر استقراراً واستدامة يمثل أحد أبرز مستهدفات المشروع.