شهد شارع حيوي بمركز كرداسة في مصر مساء أمس (الخميس) حادثة صادمة حين تحولت مشادة كلامية بين مهندس زراعي وعدد من الأهالي إلى فوضى مرعبة، كادت أن تتحول إلى كارثة إنسانية كبرى بعد أن دهس عدداً من المارة وصدم سيارات عدة.

تبدأ الواقعة عندما لاحظ عدد من المارة أن السيارة التي يقودها المهندس تحمل علم إسرائيل على زجاجها، ما أثار غضبهم ودفعهم للتدخل بملاحظاتهم. واندلعت مشادة كلامية حادة سرعان ما تصاعدت، ما جعل السائق يشعر بالتهديد ويقرر الهروب.

ووفقاً لأقواله في التحقيق، فقد المهندس الزراعي السيطرة على السيارة خلال محاولته الفرار من الشارع المزدحم، لتصطدم بعدد من المارة والسيارات المتوقفة والمارة، مسببة إصابات متنوعة وتلفيات جسيمة في عدد من المركبات.

واستنفرت الحادثة فرق الشرطة والمباحث التي انتقلت سريعًا إلى موقع الحادثة، حيث باشرت التحقيق واستمعت لأقوال المصابين، وفحصت كاميرات المراقبة للتأكد من كل تفاصيل الواقعة. وأكدت التحريات الأولية أن عدد المصابين وصل إلى ثلاثة أشخاص نقلوا على الفور إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وبينما تم القبض على السائق وبدأ استجوابه المكثف أمام النيابة، حذر سكان المنطقة من خطورة الحوادث المماثلة، وتابعت النيابة العامة التحقيقات، في حين ما زالت فرق الأمن تدرس ملابسات الحادثة بالكامل، بما في ذلك تأثير المشاجرة السابقة على تصرف السائق، وسط صدمة الأهالي الذين وصفوا ما حدث بـ«اليوم الأسود لكرداسة».