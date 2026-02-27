أعلن الفنان الأردني منذر رياحنة أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة تروج معلومات غير دقيقة عن إصابته أثناء تصوير مسلسل «أبطال الرمال» أو شائعات تتعلق بتوقف العمل، مؤكدًا أن هذه الأخبار تضر به وبفريق المسلسل.

توضيح حول الإصابة وحالته الصحية

أكد رياحنة في بيان صحفي أن الإصابة وقعت أثناء تصوير أحد المشاهد، وأن حالته الصحية مستقرة بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

وأوضح أن الصورة المتداولة له داخل المستشفى التقطت أثناء تأثير البنج بعد المشهد، نافياً أي علاقة لها بأعمال فنية أخرى.

تواصل مع نقيب المهن التمثيلية

وأفاد رياحنة بأنه تواصل مباشرة مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لتنسيق مواجهة الشائعات والحفاظ على حقوقه وحقوق فريق العمل.

نداء للجمهور

وختم رياحنة تصريحه بالدعوة إلى جمهوره بتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بالأعمال الفنية، حفاظًا على مصداقية المهنة وسمعة صناع الدراما.

صناع وفريق العمل

يشار إلي أن مسلسل «أبطال الرمال» من إخراج وتأليف سامر جبر بالشراكة مع الدكتور خالد الجبر، ويشارك في بطولة هذا العمل نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم سلوم حداد، فرح بسيسو، منذر رياحنة، نضال نجم، وغازي حسين وآخرون.