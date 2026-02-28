ثمَّن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية مختار اليافعي الدعم السخي الأخير المعلن من قبل السعودية، موضحاً في تصريح خاص إلى «عكاظ» أن هذا الدعم يشكل رافعة حقيقية لتمكين مؤسسات الدولة من الاضطلاع بواجباتها بكفاءة واقتدار، ويعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

▪️إسناد لميزانية الحكومة

وقال إن الدعم السعودي الأخير المعلن بمبلغ 1.3 مليار ريال يأتي في توقيت مهم وظروف بالغة الصعوبة تمر بها البلاد، مضيفاً أن الدعم السعودي يحمل رسالة واضحة تعكس عمق العلاقات الأخوية، وتعزز مناخ الثقة والاستقرار، مشيراً إلى ما يمثله هذا الدعم من أهمية محورية على طريق التعافي الاقتصادي بما يتضمنه من إسناد للموازنة العامة، وتأمين للمرتبات ونفقات الحكومة، وتعزيز للخدمات العامة، وترسيخ لدعائم الأمن والاستقرار.

▪️ نثمن مواقف المملكة

وأعرب وزير الشؤون الاجتماعية مختار اليافعي في سياق حديثه لـ«عكاظ» عن تقديره لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشعبها الكريم على ما يجسدونه من مواقف داعمة وثابتة.

وقال إن المسؤولية اليوم مضاعفة على الجميع للارتقاء بمستوى الأداء، وترجمة هذه الثقة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن وصونها بالعمل الجاد والالتزام بتلبية تطلعات المواطنين.

▪️مسؤوليات الحكومة

وأكد أنه أمام الحكومة مسؤوليات كبيرة في المضي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي يتطلع إليها المواطنون والاستفادة من الدعم السعودي في تحقيق التعافي الاقتصادي والنهوض بواقع البلد والعمل على تحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن الأولويات لديه تتمثل بالارتقاء بواقع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للقيام بواجباتها وتعزيز حضورها الفاعل في خدمة المواطنين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وخدمة الفئات الأشد فقراً، مؤكداً حرصه على تعزيز العمل داخل الوزارة ومؤسساتها بروح الفريق الواحد وبشراكة فاعلة مع كوادر الوزارة والهيئات التابعة لها، ومع الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من أجل النهوض بمهام الوزارة، والارتقاء بواقع العمل الاجتماعي والعمالي.