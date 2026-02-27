رغم غيابه عن سباق دراما رمضان هذا العام، عاد محمد رمضان ليتصدر المشهد، لكن هذه المرة بصورة واحدة فقط. الفنان المصري نشر عبر حسابه على فيسبوك صورة ظهر فيها من الخلف، وقد حُفر رقم «1» على رأسه بعد قصة شعر جديدة، مرفقًا بتعليق حمل نبرة تحدٍ واضحة: «نمبر ون.. بتناديني به ناس وعمل عقدة لناس».

وأشعل المنشور موجة تفاعل واسعة، خصوصا في ظل إعلان عدد من النجوم تصدرهم نسب المشاهدة في الموسم الرمضاني الحالي، ما دفع البعض لاعتبار الرسالة موجهة بشكل غير مباشر لمنافسين في الساحة.

وعبّر الآلاف من متابعيه عن افتقادهم له في دراما هذا العام، مؤكدين أن «نمبر 1» سيظل لقبه مهما غاب. في المقابل، رأى آخرون أن التوقيت ليس عفويًا، وأن رمضان يتعمد تذكير الجميع بمكانته الفنية رغم غيابه.

الضجة حول محمد رمضان لم تتوقف عند الصورة، إذ كان قد أثار جدلًا سابقًا بعد تعاونه الغنائي مع لارا ترمب في عمل صُوّر داخل منزلها في ميامي. إلا أن الانتقادات ركزت على غياب العلم المصري من الكليب، ما دفعه للرد مؤكدًا اعتزازه الدائم بهويته المصرية، وأنه حرص على تضمين إشارات لبلده داخل الأغنية.

كما ألمح إلى وجود تعاون جديد قادم، مؤكدًا أنه سعيد بتجربته الدولية ولن يتوقف عندها.

ويغيب محمد رمضان عن موسم الدراما الحالي، لكنه يراهن على عودة مختلفة عبر فيلمه التاريخي المرتقب «أسد»، المتوقع طرحه في موسم عيد الفطر 2026.

وبين صورة تحمل رقمًا محفورًا، ورسائل تُقرأ بأكثر من معنى، يثبت محمد رمضان مرة أخرى أنه يعرف كيف يبقى في دائرة الضوء، حتى وهو خارج السباق.