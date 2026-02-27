يبحث الصائمون في شهر رمضان عن طرق لجعل الصيام أكثر راحة ونشاطًا، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض الدول وساعات الصيام الطويلة.

وتعد وجبة السحور المفتاح الأساسي لتجنب الشعور بالعطش الشديد، التعب، الخمول، الصداع أو انخفاض التركيز خلال النهار، لكن بعض الأطعمة الشائعة في السحور قد تكون سببًا رئيسيًا في تفاقم هذه الأعراض، بحسب نصائح خبراء التغذية وتقارير طبية حديثة.

أطعمة ومشروبات يُنصح بتجنبها في السحور

1 - الأطعمة المالحة (مثل المخللات، الجبن المالح، الزيتون المملح، التونة أو السردين المعلب، النودلز الفورية، رقائق البطاطس، اللحوم المصنعة كالهوت دوغ والنقانق) تحتوي على نسب عالية من الصوديوم الذي يسحب السوائل من الخلايا ويزيد الشعور بالعطش بشكل ملحوظ.

2 ـ الأطعمة المقلية والغنية بالدهون المشبعة (مثل البطاطس المقلية، الفلافل المقلية، السمبوسة، الفطائر الدسمة، الوجبات السريعة) تبطئ عملية الهضم، تثقل المعدة، تسبب شعورًا بالخمول والكسل صباحًا، وتزيد احتياج الجسم للماء.

3 ـ الحلويات والسكريات البسيطة (مثل الكنافة، القطايف، المعجنات السكرية، الكورن فليكس المحلى، العصائر المعلبة المحلاة، الحلويات الرمضانية الثقيلة) ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة ثم تهبط فجأة، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع والعطش المبكر والتعب.

4 ـ المشروبات المدرة للبول والغنية بالكافيين (القهوة، الشاي الأسود أو الأخضر القوي، مشروبات الطاقة، المشروبات الغازية) تزيد إدرار البول وتسبب فقدان السوائل، مما يفاقم الجفاف خلال النهار.

5 ـ الأطعمة الحارة (الأطباق المضاف إليها فلفل حار، بهارات قوية، صلصات حارة) تهيج المعدة، وتزيد من الشعور بالحرقة والعطش، وقد تسبب اضطرابات هضمية.

6 ـ الأطعمة المصنعة والمعلبة بشكل عام (الوجبات الجاهزة، المعلبات عالية الملح والمواد الحافظة) غالبًا ما تكون منخفضة القيمة الغذائية وتزيد من الجفاف والإرهاق.

نصائح سريعة من الخبراء

لصوم آمن وصحي ينصح الأطباء وخبراء التغذية بالحرص على تناول وجبة سحور تتضمن أطعمة غنية بالألياف، البروتين المعتدل، والدهون الصحية (مثل الشوفان، البيض، الزبادي الطبيعي، الخضروات كالخيار والطماطم، الفواكه كالموز والتمر بكميات معتدلة)، شرب كميات كافية من الماء ببطء قبل النوم مباشرة، إضافة مصادر بوتاسيوم طبيعية (موز، برتقال، خيار) لموازنة السوائل.